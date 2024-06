CRIME EM CONQUISTA

Homem é preso no Costa Azul por violência psicológica contra a ex

Um homem foi preso no bairro do Costa Azul, em Salvador, nesta quarta-feira (26), por extorsão, ameaça, perseguição, violência psicológica, difamação e injúria contra sua ex-companheira. A prisão aconteceu durante a Operação Cyberstalking.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram nos meses de abril e maio deste ano, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O suspeito fazia as ameaças através de ligações e aplicativos de mensagens.

A vítima relatou na 1ª Delegacia de Conquista que recebia ligações e mensagens de 11 números de celulares diferentes, com ameaças de morte.

O homem também fazia falsas denúncias anônimas contra a mulher, na instituição de ensino em que ela lecionava, dizendo que era um estudante do local, com intenção de prejudicá-la.

A investigação tecnológica do Núcleo Técnico de Interceptação de Sinais (NTIS) permitiu identificar que o suspeito era o dono dos números usados nas ameaças, diz a polícia.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Vitória da Conquista) pediu a prisão do suspeito, que foi concedida. Os mandados foram cumpridos por policiais da Deam da Casa da Mulher Brasileira, em uma residência no bairro do Costa Azul. Dois celulares foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).