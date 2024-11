CRIME

Homem é preso suspeito de importunação sexual em metrô de Salvador

Na manhã desta terça-feira (19)

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o terminal de transbordo da Rodoviária, onde a vítima e agressor foram localizados. A vítima foi acolhida e o autor, detido. "Os envolvidos foram conduzidos para a Dercca, com a presença do pai da vítima, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis", disse a PM.