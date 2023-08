Homem é preso tentando fraudar teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil da Bahia

Um homem foi preso em flagrante ao tentar fraudar o teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil, nesta segunda-feira (31), segundo informou a corporação.



A prisão aconteceu durante a prova física. O candidato, que passou no certamente para o cargo de investigador em 2022, contratou outra pessoas para fazer o teste no seu lugar.



Durante a prova, foi comprovado que não se tratava do candidato e o homem foi preso em flagrante. Já o candidato será excluído do processo para admissão na Polícia Civil.