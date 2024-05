CRUELDADE

Homem encontra feto enrolado em short em Cajazeiras

Um homem encontrou um feto enrolado em um short, na escada de sua casa, na Rua Ariel, no bairro de Cajazeiras X, nesta sexta-feira (10).

Policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar a situação e, ao chegar no local, confirmaram a denúncia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do feto.