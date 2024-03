'LITOPEDIA'

Feto calcificado por mais de 50 anos em abdômen de idosa poderá ser estudado

A condição responsável pela calcificação do bebê no corpo da mãe é chamada de litopedia e ocorre em casos de gravidez ectópica abdominal. De acordo com estudo de caso publicado na Revista Médica de Minas Gerais, a gestação ocorre “fora da cavidade uterina, com implantação e desenvolvimento do saco gestacional dentro da cavidade abdominal”.