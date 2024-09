CRIME

Homem executado na Federação foi tirado de casa e recebeu ao menos 49 tiros

Cícero Andrade dos Santos, de 44 anos, foi morto no Largo do Ferreira Santos

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 10:10

Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (3) Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O homem que foi morto na localidade do Alto da Bola, no bairro da Federação, na madrugada desta terça-feira (3) foi retirado da própria casa por traficantes antes de ser executado no Largo do Ferreira Santos. Cícero Andrade dos Santos, de 44 anos, morava a poucos metros do local onde morreu, de acordo com uma fonte policial ouvida pela reportagem, que terá nome e cargo preservados.

"Ele morava muito perto daqui, a poucos metros. Nas primeiras diligências, já foi apurado que ele estava dormindo quando homens armados invadiram o local e tiraram ele de lá. Trouxeram ele para o largo e aqui mesmo atiraram múltiplas vezes na vítima, que não teve qualquer chance de se defender", relata a fonte.

Polícia reuniu 49 cápsulas na cena do crime Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Na cena do crime, a reportagem observou diversas cápsulas de balas de diferentes calibres espalhadas pelo chão e até afastadas do local onde o corpo encontrado. Apesar da ocorrência ter sido registrada por volta das 4h, o corpo só passou por perícia e foi retirado do local por volta das 9h30.

As balas retiradas pelos peritos dimensionaram o nível de violência da execução. "Contamos 49 cápsulas espalhadas pelo chão. Algumas de grosso calibre, como a 12 [espingarda]. Um tipo de execução que claramente quer deixar um recado para todos", completou a fonte.

Procurada oficialmente para falar do caso, a Polícia Civil respondeu que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já investiga a morte. A polícia informou ainda que a autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas, além de destacar que guias de perícia e de remoção foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).