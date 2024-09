CRIME

Moradores são acordados com execução de homem a tiros na Federação

Homem, ainda não identificado formalmente, foi morto por traficantes

Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 07:29

Polícia Militar atende ocorrência na Federação Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

Os moradores das imediações do Largo do Ferreira Santos, na localidade do Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador, foram acordados por tiros às 4h da manhã desta terça-feira (3). Um homem foi executado a tiros que foram ouvidos por todo o bairro. Ele foi identificado como Cicero Andrade dos Santos, de 44 anos.

A vítima foi encontrada em frente a uma barraca e do lado de um veículo no local. Por conta do crime, desde as horas iniciais do dia, viaturas da 41° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada com a denúncia de um homem caído ao solo, sem sinais vitais e, ao chegar no local, os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

Na área, moradores tentam evitar o contato com a imprensa, mas alguns relataram o susto que foi ouvir as dezenas de tiros dadas no largo. "Foi um susto danado porque teve muito tiro. Se alguém fosse tentar contar, não conseguia. A gente ouviu, ficou quieto dentro de casa e depois ouviu o pessoal saindo para ver ele, que já estava morto. Não tinha como resistir por que foi disparo demais da região da cabeça. Não posso falar muito porque aqui o esquema é complicado", conta um morador, que pede para não ser identificado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Vítima tinha 44 anos Crédito: Reprodução

Outros residentes, que também não revelam o nome por medo, afirmam que o caso seria uma ordem de traficantes que atuam no Alto da Bola. "Quando é assim, a gente já sabe que foram eles [traficantes]. Nada disso acontece sem que eles permitam. Com certeza queriam deixar um recado", respondeu uma moradora. As marcas de tiros deixadas no carro que estava do lado testemunham a violência de uma execução feita com muitos tiros.