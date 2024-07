PERDEU O CONTROLE

Caminhão da Limpurb invade casa no Engenho Velho da Federação

Um caminhão de coleta de lixo da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) perdeu o controle e invadiu uma casa, no bairro do Engenho Velho da Federação. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), na Rua São Sebastião.

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e informou que não há feridos no local. "A equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço foram ao local a fim de reparar os danos e adotar as medidas cabíveis para resolver a situação com brevidade", diz o comunicado. Ainda de acordo com a empresa, as causas do acidente estão sendo apuradas e todo suporte será prestado pela empresa terceirizada.