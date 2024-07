PROTESTO

Mais de 200 dos pescadores ocupam sede da SPU

Na manhã desta segunda-feira (22), mais de 200 pescadores de todas as regiões da Bahia ocuparam a Superintendência do Patrimônio da União da Bahia (SPU), no Comércio. Dentre os pontos de pauta, os profissionais reivindicam a regularização fundiária dos territórios e comunidades pesqueiras e fiscalização da ocupação das praias. Segundo eles, os problemas têm provocado instabilidade, violência, ameaças de expulsão e mortes.