SEGURANÇA PÚBLICA

250 viaturas foram atingidas por tiros na Bahia em três anos

As ações de criminosos na Bahia atingem também o patrimônio do estado. Nos últimos três anos, pelo menos 250 viaturas das polícias Civil e Militar foram atingidas por disparos durante operações. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em junho, as polícias Militar e Civil receberam quatro veículos blindados táticos para o combate às facções. No ano passado, a Polícia Federal passou a atuar em Salvador usando veículos blindados em operações conjuntas com as forças estaduais de segurança.