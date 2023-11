Um homem suspeito de invadir a residência de uma mulher, manter a sua família refém e esfaquear um policial militar aposentado foi preso na tarde de terça-feira (28) na Rua Capelinha, no bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus.



Segundo informações preliminares, um PM da reserva tentou conter o suspeito, mas foi ferido no braço por ele com uma faca e precisou ser encaminhado para um hospital do município. Com a chegada de uma equipe da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir, se machucou e foi socorrido até um hospital, onde permanece sob custódia.