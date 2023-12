Homem invade garagem da Integra e furta ônibus em Salvador

Um homem entrou em uma garagem da Integra e furtou um ônibus na Avenida Suburbana, no Lobato, na madrugada desta sexta-feira (8). Um funcionário percebeu a ação e acionou a polícia.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 14ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e, ao saber que o veículo estava circulando na Suburbana, criaram um bloqueio. O veículo foi interceptado e o homem foi preso em flagrante.



Aos policiais, ele afirmou que levaria o ônibus para uma oficina de desmanche no interior do estado. Ele foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde o caso foi registrado.