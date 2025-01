ACIDENTE

Homem morre ao bater carro na Bahia após tentar matar a ex com facada e martelada na cabeça

Mulher está internada em estado grave

Um homem morreu em um acidente entre um carro e um van na noite da terça-feira (31), na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. A polícia diz que ele estava fugindo depois de tentar matar a ex-companheira com facadas e uma martelada na cabeça. A mulher está internada.

O acidente aconteceu em trecho urbano da rodovia, na altura do bairro Jardim Oliveira, por volta das 22h. Marcos dos Santos Pinto, 44 anos, dirigia um carro que entrou na contramão e bateu de frente contra uma van que levava oito pessoas e seguia no sentido oposto.

Segundo informações da TV Bahia, Marcos morreu no local. Um dos passageiros da van ficou ferido com gravemente e está internado no Hospital do Oeste, em Barreiras. Os outros sete ocupantes foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães.

A ex de Marcos foi encontrada em casa com vários ferimentos no corpo e na cabeça. Ela também está internada no Hospital do Oeste e o estado de saúde é considerado grave.