Homem morre após cair de coqueiro na região de Amaralina

Um homem morreu depois de uma queda de um coqueiro na orla de Salvador, na tarde da segunda (17). Ele foi identificado como Márcio da Silva.



O acidente com Márcio aconteceu na praia de Amaralina. Ele subiu no coqueiro para pegar cocos e acabou se desequilibrando e caindo cerca de 10 metros de altura. O homem trabalhava na praia.



Pessoas que estavam no local no momento do acidente tentaram socorrê-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e Márcio chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não sobreviveu.