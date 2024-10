TIROTEIO

Homem morre após confronto com a PM em Feira de Santana

Os militares apreenderam um revólver calibre 38 com o suspeito

Um homem morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Feira de Santana nesta terça-feira (22). O suspeito, identificado como Fabrício de Jesus Vitória, de 27 anos, foi ferido durante troca de tiros com os policiais. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu.