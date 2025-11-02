POLÍCIA INVESTIGA

Homem morre após ingerir bebida alcoólica separada para descarte na Bahia

Caso ocorreu no ambiente de trabalho

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 11:17

Polícia Civil investiga caso Crédito: Divulgação

Um homem de 49 anos, identificado como Valdomiro Conceição Silva, passou mal e morreu após ingerir uma bebida alcoólica que havia sido separada para descarte no ambiente de trabalho. O caso aconteceu no sábado (1º), no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, a 130 km de Salvador.

A vítima foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiu. O médico que atendeu o caso descartou intoxicação por metanol.

A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Feira de Santana) realiza diligências para apurar a morte. Guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas, e os laudos periciais vão esclarecer a causa da morte.