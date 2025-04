FESTIVAL DE FORRÓ

Homem morre após ser atingido por árvore durante festa no interior da Bahia

Episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (21)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2025 às 07:31

Amargosa vista de cima Crédito: Edson Andrade/Divulgação

Um vendedor ambulante de 38 anos morreu após ser atingido por um galho de árvore na Praça do Bosque, em Amargosa, na madrugada de segunda-feira (21). William Gomes de Oliveira trabalhou no I Festival de Forró da cidade, realizado na Praça do Bosque, no centro do município. >

Em nota, a Prefeitura de Amargosa lamentou a morte de William e disse que apura as circunstâncias do ocorrido. A gestão disse ainda que equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e profissionais de saúde prestaram os primeiros socorros ainda na praça, >

Ele foi levado para o Hospital Municipal de Amargosa, mas não resistiu aos ferimentos. Além de vendedor ambulante, William era líder comunitário. A prefeitura informou ainda que a vegetação da praça passam por manutenção regularmente. >

"Todas as árvores da Praça do Bosque são devidamente mapeadas e passam por manutenção regular e podas preventivas, conforme o Plano Municipal de Arborização Urbana, executado trimestralmente pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente", afirma. Segundo a gestão, a última vistoria foi realizada no dia 13 de fevereiro. >