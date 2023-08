Homem morre após acidente de trânsito em São Caetano

Uma pessoa morreu durante um acidente no bairro de São Caetano, na manhã desta sexta-feira (25). O acidente aconteceu na ladeira do Bambuí, no sentido de entrada do bairro.



Segundo informações da TV Bahia, o motorista de um caminhão carregado com café perdeu a direção, e a caçamba virou, atingindo diversos carros estacionados na via. A fiação também foi atingida.



Um pedestre que passava pelo local foi atingido pelo veículo. Ambulâncias do Samu foram até o local, mas a vítima não resistiu. A área está isolada.