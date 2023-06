Homem morre atropelado por ônibus na Av. Tancredo Neves

Ronaldo era aguardado por sua esposa na rodoviária, de onde viajariam a Jequié. Crédito: Acervo pessoal | Reprodução/Redes sociais

Um homem identificado como Ronaldo Bispo dos Santos, de 42 anos, morreu atropelado por um ônibus intermunicipal na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, durante a quinta-feira (22) à noite. A família da vítima acredita que ela possa ter sido empurrada para a pista após uma briga com outro homem, não identificado. Num vídeo que circula na internet, Ronaldo, que trabalhava como carregador, aparece caído no chão enquanto é agredido pelo suspeito, cujo rosto está ensanguentado.

"A gente não sabe direito. Correm boatos de que ele brigou, e esse mesmo que bateu nele o empurrou para a pista onde foi atropelado", contou uma filha da vítima de prenome Rafaela. De acordo com ela, após isso, houve tentativa de roubo a seu pai. "Depois que ele já estava morto, um usuário de drogas tentou levar a bolsa."

Morador do bairro de Cajazeiras, Ronaldo era aguardado por sua esposa, Alessandra Silva, 43, na rodoviária, de onde viajariam a Jequié, no centro-sul da Bahia, para passar o São João. Segundo ela, a intenção do agressor não foi roubar o homem, e sim agredi-lo. "Os homens vieram já seguindo ele. Nós não sabemos desde onde", revelou, sem detalhar quem seriam os suspeitos.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o caso aconteceu na saída do viaduto de acesso à rodoviária, próximo às entradas do Condomínio Vivendas do Iguatemi e do pátio da empresa Águia Branca. "Por causa disso, o trânsito ficou lento. O óbito foi constatado no local, quando equipes da Polícia Técnica fizeram a perícia", informou o órgão.