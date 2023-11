Homem morre durante confronto com a polícia no Alto das Pombas

Um homem morreu durante confronto com a Polícia Militar no Alto das Pombas, em Salvador, nesta sexta-feira (17). Reinan Machado Pereira chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.



De acordo com a Polícia Civil, o homem estava com outros suspeitos que atiraram contra os policiais. Armas e drogas foram apreendidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para fazer perícia e remover o corpo.



O CORREIO procurou a Polícia Militar, mas não obteve resposta até esta publicação.