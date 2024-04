FATALIDADE

Homem morre eletrocutado após acidente de trânsito em Castro Alves

De acordo com as informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil, o homem perdeu o controle de um caminhão e se chocou com um poste. Com a força da colisão, a fiação se rompeu e a vítima recebeu as descargas elétricas.