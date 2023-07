Homem morre em confronto com a PM em Campo Formoso

Um homem morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã deste domingo (23), no município de Campo Formoso, no norte do Estado. Após o tiroteio, policiais apreenderam revólver e erradicaram 35 mil pés de maconha.



Os militares da Cipe Caatinga e da 54ª CIPM foram recebidos a tiros quando realizavam incursões em uma área rural no Povoado de Pacuí. Houve o revide e um homem foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital São Francisco, onde não resistiu aos ferimentos.