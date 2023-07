Homem morre em confronto com a polícia no São Rafael

Um homem morreu durante um confronto com a polícia, no bairro de São Rafael, na madrugada deste sábado (22). O confronto aconteceu na localidade conhecida como Chesf, segundo a polícia.



Segundo informações da polícia, militares da 50ª CIPM faziam rondas quando encontraram oito homens armados na região. Com a aproximação da viatura, os criminosos atiraram contra os policias, que revidaram.



Após o fim do tiroteio, os policiais avançaram e encontraram um homem baleado no chão. Segundo a polícia, ele foi socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.