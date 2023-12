Homem morre soterrado enquanto cavava buraco em quintal de casa no interior da Bahia

Um homem, identificado como Gevaldo Ferreira de Jesus, de 37 anos, morreu soterrado enquanto cavava uma fossa no quintal de casa no bairro Teresópolis, em Alagoinhas, nesta terça-feira (5).



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estaria escavando e a terra teria cedido. Quando a equipe do 19º Grupamento de Bombeiros Militar (19º BBM) chegou no local, resgatou a vítima ainda com vida, porém, logo após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a morte foi confirmada.