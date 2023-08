Homem morto na Tancredo Neves era dono de carro que atropelou agente da Transalvador. Crédito: Reprodução/TV Bahia

O homem assassinado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (10), foi identificado como o empresário Luís Fabiano Gomes, proprietário do carro usado no atropelamento que matou um agente da Transalvador em abril do ano passado. A informação é da TV Bahia.



Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um homem em uma moto, vestido de entregador, encosta no carro do empresário e atira no vidro do motorista. A companheira da vítima, que assumiu a direção do carro e dirigiu até o Hospital da Bahia para tentar socorrê-lo, não foi identificada.

Segundo uma funcionária do hospital, que preferiu não se identificar, eles chegaram na unidade de saúde por volta das 13h. “Ela chegou desesperada, suja de sangue. O vidro [do carro] estava perfurado e ela chegou a bater [o carro] na cancela, tentando entrar rápido, mas ele já estava morto. Ela passou um tempo aqui e depois saiu com alguns familiares”, contou.

A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigados pela PC-Ba. De acordo com a Polícia Militar (PM-Ba), que foi acionada para atender a ocorrência, os PMs encontraram a moto do homem que atirou no empresário, mas ele não foi localizado.

Relembre morte do agente

No dia do acidente, o agente Jailton Pereira do Nascimento, 53 anos, trabalhava na organização do trânsito da Avenida Paralela. Um carro bateu na traseira da viatura da Transalvador e o impacto arremessou o agente para o canteiro da pista. Ele morreu no local.

O carro envolvido no acidente estava registrado no nome de Fabiano, mas ele afirmou que não estava nele no momento da colisão e que o veículo ficava guardado na garagem da casa de um amigo.