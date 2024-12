SALVADOR

Homem nega ter agredido mulher no Imbuí durante o Natal e conta outra versão

Segundo Uelber, os dois não mantinham um relacionamento e eram apenas amigos

Uelber declarou que não mantém nenhum relacionamento amoroso com a mulher Crédito: Reprodução/Redes sociais

O advogado Uelber da Silva Cardoso, de 31 anos, negou as acusações de agressão a uma mulher que se disse companheira dele na última quarta-feira (25), no bairro do Imbuí, em Salvador, durante o Natal, e afirmou não manter nenhum relacionamento amoroso com ela. De acordo com ele, a confusão teve início após um desentendimento com o filho dela, quando ele percebeu que alguns de seus pertences haviam desaparecido.

Ao CORREIO, o advogado relatou ser gay e estar casado com um homem. Ele explicou que a mulher e o filho haviam sido convidados para passar o Natal com ele, pois mantinham uma relação de amizade. De acordo com Uelber, após a mulher retornar para sua casa, ele notou o desaparecimento de alguns objetos e foi questioná-la, o que deu início à confusão.

“O fato é que isso ocorreu na madrugada do dia 24, quando ela estava na minha casa passando o Natal e foi embora. Ao me dar conta de que alguns pertences meus haviam sido levados pelo filho dela, com quem, até então, eu tinha uma relação de amizade, fui até lá atrás dos meus objetos. Ao comunicar a ela que o filho havia pego meus pertences, informei também que encontrei um papelote de droga no guarda-roupa dele. Foi a partir disso que toda a discussão se iniciou”, explicou.

Uelber relata que o filho da mulher se enfureceu quando ele contou para a mãe sobre o sumiço dos objetos. “Quando ele se viu sobre a raiva de eu ter relatado isso, ele veio para cima de mim efetuando diversos murros contra mim e eu fiquei segurando ele, agarrado com ele. Foi quando ela se meteu. Ela tentou separar, me arranhando e arranhando ele, no momento do corredor ela bateu a cabeça na quina da parede e sangrou, no que ela sangrou eu fui em seguida atrás para ver o que tinha acontecido”, contou, relatando que não revidou as agressões.