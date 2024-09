'SURTO'

Homem que invadiu mercado com veículo apresenta laudo de transtorno mental

A reportagem tentou contato com o advogado do motorista para saber qual seria o transtorno, mas não teve retorno até a publicação deste texto. A invasão ocorreu após um carro de luxo pegar fogo nas imediações do local. O condutor de 41 anos, que ainda não foi identificado, teria usado um carro de modelo EcoSport para destruir o estabelecimento após ver sua BMW pegar fogo.

Segundo o psiquiatra Antônio Freire, esse tipo de caso é motivado por uma soma de fatores que incluem dificuldade em lidar com situações estressantes ou frustrações, causando uma resposta emocional mais efusiva, com atitudes impulsivas e inesperadas.

“Essas situações são causados pela dificuldade do indivíduo em modular a sua resposta emocional. Existem traços de personalidade que causam uma baixa tolerância para situações em que as coisas não ocorrem da maneira esperada. Nesses casos, o indivíduo pode se comportar de maneira impensada e inadequada, com atitudes que ele possa se arrepender no futuro, devido à perda do controle emocional”, disse.