EMERGÊNCIA

Carro invade supermercado em Salvador e motorista é socorrido

Um carro invadiu um supermercado na Avenida Orlando Gomes, em Itapuã, na noite de segunda-feira (9). O veículo, dirigido por uma homem de 41 anos, destruiu a entrada e prateleiras expositoras do estabelecimento comercial.

O motorista foi contido por funcionários do estabelecimento e precisou ser encaminhado para atendimento na UPA Hélio Machado por sentir dores no corpo. Segundo a Polícia Militar, agentes da 15ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e, depois do condutor receber atendimento médico, o encaminharam para a 12ª Delegacia Territorial (DT), onde a ocorrência foi registrada.