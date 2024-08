MAIS UM SEQUESTRO

Dupla armada invade casa e faz mulher grávida de refém em Fazenda Grande

Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (5) por invadir uma casa e fazer uma mulher grávida como refém no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. As negociações terminaram por volta das 18h, quando a dupla se entregou e foi algemada. A vítima também saiu com as mãos para trás e seguiu escoltada para a Central de Flagrantes. As informações são da TV Bahia.