SALVADOR

Homem invadiu mercado com veículo 15 minutos após ver seu carro de luxo pegar fogo no local

De acordo com testemunhas, a ação criminosa se deu porque o homem se revoltou por achar que não recebeu a ajuda necessária de funcionários do local para conter as chamas do carro.

Ainda de acordo com a testemunha, cerca de 15 minutos, o homem voltou já a bordo do Ecosport. "Aí foi o caos. Ele entrou com tudo dentro do mercado, saiu destruindo prateleiras e, quando parou, os seguranças conseguiram tirar ele do veículo. Porém, estava completamente fora de si e começou a brigar com os seguranças. Tiveram que conter ele no chão mesmo", relata a fonte, que pede para não ser identificada.