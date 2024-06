Homem que mandou matar ex-companheira é preso em Cabrália

Segundo a Polícia Civil, Luana e o ex entraram em uma briga corporal no dia 13 de fevereiro, quando ela o agrediu com um facão. Como vingança, o homem teria entrado em contato com membros de um grupo criminoso para encomendar a morte de Luana. Ela foi executada com seis tiros e o corpo foi achado em uma estrada.