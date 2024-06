TRIBUNAL DO CRIME

Homem que seria executado por criminosos na Engomadeira é resgatado por policiais

Um homem que seria morto no bairro da Engomadeira foi salvo por policiais militares, nessa terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o homem estava prestes a ser morto por criminosos quando foi encontrado na Rua São José.

Policiais do Batalhão Apolo faziam rondas na região quando foram acionados para atender a ocorrência. Os PMs fizeram buscas e encontraram o homem com algumas lesões pelo corpo e em aparente estado de pânico, dentro de uma casa abandonada.

“Aos policiais, o homem relatou que havia sido sequestrado no interior da residência em que morava por cerca de 10 homens armados duas horas antes do resgate pelos pms”, revelou o tenente-coronel Edmundo Assemany, comandante do Batalhão Apolo.