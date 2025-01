FÉ QUE CURA

Homem que teve câncer diz que contrariou prognóstico e voltou a andar após promessa a São Lázaro

Aposentado prometeu que vestiria branco todo mês de agosto e ficaria devoto do santo para o resto da vida

No último domingo do mês de janeiro, como já é de praxe, as ruas do bairro da Federação registraram a passagem de centenas de devotos durante procissão em homenagem a São Lázaro, protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais. Neste domingo (26), mais afastado do grupo de fiéis, quase à margem da celebração, estava o servidor público aposentado Francisco de Assis, 70 anos, que, no próprio ritmo, fazia um agradecimento especial ao santo por um milagre concedido há quase duas décadas. >