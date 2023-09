Homem se passa por cliente, toma açaí e anuncia assalto a loja em Salvador

Um assaltante se passou por cliente para roubar um estabelecimento no bairro do Cabula, em Salvador, na terça-feira (12). O suspeito entrou loja, tomou um açaí e na hora de pagar anunciou o assalto. Ele acabou levando o celular da atendente, dinheiro do caixa e um relógio. As informações são da TV Bahia.



"Ele pediu que eu colocasse (açaí) para ele, porque aqui é self-service. Eu fui gentil e coloquei. Na hora do pagamento no caixa ele deu voz de assalto", disse a funcionária em entrevista. "Ele disse que se eu quisesse voltar para casa em paz, eu teria que ficar quietinha", acrescentou.