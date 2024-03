A BORDO

Homem sequestrado por quadrilha é resgatado dentro de carro em Catu

Um homem que não teve a identidade revelada foi vítima de sequestro em Ouriçangas, no Centro-norte baiano, nesta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, uma quadrilha estava com a vítima a bordo de um carro em Catu, 60 quilômetros distante do local do crime.