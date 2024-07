CRIME

Homem suspeito de furtar dois supermercados é preso no interior da Bahia

Captura ocorreu poucas horas depois do crime

Um homem foi preso em flagrante horas após furtar dois supermercados na tarde de terça-feira (23) no centro de Remanso, no Vale São-Franciscano da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança de um dos estabelecimentos flagraram o momento em que o indivíduo passa em frente ao local, observa uma bicicleta parada e, minutos depois, retorna e furta o objeto. Durante as investigações para localizar o autor, os investigadores identificaram o homem na mesma avenida, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante.

A bicicleta, por sua vez, foi localizada escondida em uma sala da Igreja Católica Matriz, na cidade. Além disso, foi encontrada, no bolso do short do acusado, uma lanterna subtraída de outro supermercado localizado na mesma avenida.