SALVADOR

Homem tem mão amputada após tentativa de furto a fios de energia no Rio Vermelho

Um homem foi hospitalizado na manhã desta quinta-feira (19), após ficar ferido durante uma tentativa de furto de cabos de energia, no Rio Vermelho, em Salvador. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, o rapaz teve uma das mãos amputada após, possivelmente, receber uma descarga elétrica.

"A Neoenergia Coelba informa que registrou uma ocorrência relacionada à suspeita tentativa de furto de cabos na manhã desta quinta-feira (19), na região da Lucaia, em Salvador. Imediatamente após a situação, o sistema de proteção da distribuidora atuou e suspendeu o fornecimento de energia da região. Equipes da concessionária foram encaminhadas ao local e verificaram que não houve dano efetivo à rede elétrica, restabelecendo o fornecimento. A Neoenergia Coelba reforça que apenas profissionais qualificados e autorizados devem acessar os cabos de energia. A prática do furto de cabos é ilegal e pode causar acidentes e interrupções de energia."

O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar, mas, de acordo com informações da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), não houve acionamento com denúncia de furto de fiação na região. A Polícia Civil também foi procurada, e informou que não encontrou registros.