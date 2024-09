SALVADOR

Preso com 61 kg de drogas se apresentou como advogado e tentou subornar PMs

Heldon Araújo Costa, 28 anos que fo i preso com drogas e munição, na região do Jardim dos Namorados , em Salvador, se apresentou como advogado ao ser parado e tentou subornar os policiais, na madrugada desta quinta-feira (18), segundo informação da TV Bahia. A Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) esclareceu que ele não é advogado (veja mais abaixo).

O carro de luxo de Heldon chamou atenção da equipe da Rondesp Atlântico que fazia ronda na região e resolveu parar o veículo para uma abordagem. No veículo, uma busca localizou uma quantidade de maconha escondida em um saco. Nesse momento, Heldon teria tentado subornar os PMs, sem sucesso.

Depois, em dois endereços no Iguatemi e em São Gonçalo do Retiro indicados pelo suspeito, foram localizadas mais itens, totalizando 61 kg de drogas e 200 munições, além de quatro carregadores.

Apesar de se apresentar como advogado, o registro de Heldon se encontra cancelado segundo dados disponíveis no cadastro on-line da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no qual ele aparece como "estagiário". A OAB-BA esclareceu que ele nunca foi advogado, mas teve uma inscrição na OAB, já cancelada, como estagiário, quando era estudante de Direito, entre 21/11/2017 e 21/11/2019.