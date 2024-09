CRIME

PM apreende 61kg de droga e mais de 200 munições em Salvador

Agentes da Rondesp Atlântico realizavam rondas no Jardim dos Namorados, quando abordaram o condutor de um veículo que trafegava na região. Com ele, foi encontrado uma sacola com maconha. O suspeito informou aos militares a localização de outros materiais ilícitos no Iguatemi e em São Gonçalo do Retiro. Os policiais foram até o pontos e e encontraram mais drogas, equipamentos para o uso de armas de fogo e outros materiais.