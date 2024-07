CRIME

Homens armados do CV circulam em ruas de Plataforma e polícia intensifica ações

Facção chegou a 'avisar' que invadiria bairro há três meses, quando ocupou Mirantes de Periperi

Wendel de Novais

Publicado em 19 de julho de 2024 às 14:07

CV marcou paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi há 3 meses Crédito: Reprodução

Moradores do bairro de Plataforma denunciaram a presença de homens armados nas ruas do bairro na noite de quinta-feira (18), segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Em nota, a corporação informou que agentes da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato) realizaram uma intensificação do policiamento no local após as denúncias.

Moradores, que pediram anonimato, revelaram que os homens armados seriam traficantes da facção Comando Vermelho (CV). "A polícia começou fazer ronda toda hora aqui, porque tinha gente armada na rua e não era os traficantes daqui, que são do BDM (facção criminosa Bonde do Maluco). Na rede social, tem vídeo deles (CV) rodando com fuzil e outras armas", conta um homem que vive no bairro.

A reportagem não teve acesso aos vídeos citados pelo morador. Segundo a PM, apesar da realização de rondas dos policiais da região durante a noite e a madrugada, 'nenhuma anormalidade foi encontrada na localidade'. A chegada do CV ao bairro, que tem atuação histórica do BDM, cumpriu um aviso dado pela organização criminosa há três meses.

Na época, após ocupar o bairro de Mirantes de Periperi, o CV mandou avisos à população, através de aplicativos de mensagens, afirmando que a ocupação de outros bairros do Subúrbio Ferroviário seria o próximo passo. No aviso, a facção destacou, no final da mensagem, que o bairro de Plataforma seria um dos primeiros.

CV avisou sobre a ocupação de outros bairros Crédito: Reprodução