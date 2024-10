CRIME

Homens armados invadem comitê de vereador em Camaçari

Bandidos estavam com rostos cobertos e roubaram objetos do local; ACM Neto fala em episódio "inadmissível"

Um grupo armado invadiu o comitê do vereador Manoel Jacaré (PP), no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), neste sábado (26). O vereador é apoiador do candidato a prefeito do município, Flávio Matos (União Brasil).