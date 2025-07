BBQ SHOW

Maior festival de churrasco do Brasil acontece neste sábado na Região Metropolitana de Salvador

No local, o público poderá degustar cortes premium e carnes exóticas

Monique Lobo

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:24

Evento vai reunir grandes nomes da gastronomia nacional Crédito: Divulgação

O maior festival de churrasco open food do Brasil, o BBQ Show, acontece neste sábado (5), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento começa as 14h e segue até as 23h, no Parque Shopping Bahia, no Centro da cidade. >

No local, o público poderá degustar cortes premium e carnes exóticas como jacaré, javali, codorna, ostras e até avestruz. Um dos destaques é a famosa carne com ouro comestível. Além das carnes, tem também a oferta de sobremesas.>

No comando das grelhas, grandes nomes da gastronomia nacional, como o renomado chef Sandro Borges. Além da experiência ao ar livre com o churrasco, o evento também vai contar com atrações musicais e Espaço Kids. >

As atrações musicais são Jow, Isque Minha e Rode Torres. Já o Espaço Kids, que recebe crianças de 3 a 12 anos, tem uma área segura, com monitores e brinquedos. >

"O Parque Shopping Bahia tem um orgulho imenso em sediar mais um evento gastronômico incrível, que oferece ao público a chance de experimentar pratos diferenciados, curtir boa música e aproveitar um ambiente acolhedor com toda a família. Temos certeza de que o BBQ Show será uma experiência inesquecível", afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.>

Quem quiser participar pode comprar os ingressos, nos valores de R$ 70 (para crianças de 4 a 12 anos), de R$170 (entrada a partir das 15h) e R$ R$195 (Ingresso Premium com entrada antecipada às 14h), no site do projeto. >