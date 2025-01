BAHIA

Homens que caçavam animais silvestres ameaçados de extinção são presos em Jacobina

Polícia apreendeu armas, carro clonado e motocicleta adulterada com os suspeitos

Policiais militares da Cipe Caatinga apreenderam armas, um veículo clonado, uma moto adulterada e outra com restrição de roubo na Serra do Tombador, na cidade de Jacobina. A apreensão aconteceu na tarde de sábado (4).

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram quatro homens armados adentrando a caatinga. Eles foram abordados e detidos. Com eles, foram encontradas seis espingardas com 50 cartuchos de diversos calibres, um carro clonado, uma motocicleta sem placa com chassi danificado e uma outra motocicleta com restrição de roubo.