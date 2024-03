LEVADOS PARA A POLÍCIA FEDERAL

Homens são presos em flagrante por saques fraudulentos em caixa eletrônico no Caminho das Árvores

Dois homens foram presos após serem flagrados fazendo saques fraudulentos em um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. O flagrante aconteceu em um estabelecimento comercial no Caminho das Árvores, na manhã desta quarta-feira (27).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a dupla. Segundo os PMs, eles recebiam tokens nos celulares para efetivar saques fraudulentos, através de um aplicativo do banco. No momento da prisão, eles realizavam o quarto saque fraudulento.

Segundo a PM, com eles foram encontrados três aparelhos celulares, R$ 925 em espécie e duas pencas de chave. Eles foram encaminhados pela guarnição, junto com um preposto da segurança da agência como testemunha, para a Polícia Federal, com o intuito de prestarem esclarecimentos à autoridade competente.