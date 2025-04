BAHIA

Homens são presos por envolvimento em esquema internacional de pornografia infantil

Dupla também é investigada por outros crimes contra crianças e adolescentes por meio cibernético

Esther Morais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 07:40

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens foram presos acusados da comercialização de imagens contendo pornografia infantil e de incitarem, por meios virtuais, outros tipos de violência contra crianças e adolescentes. Eles ainda são acusados da venda de imagens de pornografia infantojuvenil para outros países. A prisão aconteceu na segunda-feira (7), no município de Itabuna, no sul baiano.>

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram encontrados dispositivos eletrônicos com vídeos eróticos. O resultado da ação ainda vai complementar as investigações policiais no Rio de Janeiro, onde os suspeitos já eram alvo de suspeitas.>

“De forma integrada, assim que informadas dos fatos, nossas equipes identificaram os endereços para as buscas, conseguiram confirmar a presença dos alvos na cidade através do sistema de reconhecimento facial, na madrugada de domingo (6), e solicitaram os mandados de busca e apreensão em domicílio, sendo cumpridos na segunda-feira (7)”, detalhou o delegado-geral André Viana.>

Na Bahia, a Polícia Civil, por meio do Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciber-Lab) do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), utilizou investigações em campo aliadas a recursos tecnológicos. >