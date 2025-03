CRIME

Grupo que compartilhava pornografia infantojuvenil vira alvo de operação na Bahia

Mandado de busca e apreensão foi cumprido em Amargosa nesta quinta-feira (20)

Um grupo responsável pelo compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil na Bahia é alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (20). Os investigados enviavam praticavam o crime aplicativos de mensagens instantâneas com imagens e vídeos de crianças e adolescentes. >

O suspeito responderá pelos crimes de divulgação e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, conforme previsão legal nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, as penas somadas podem alcançar 10 anos de reclusão.>