SEGURANÇA

PM reforça segurança em operação na Bahia

Corporação mobiliza o efetivo e viaturas para ampliar cobertura contra o crime

Ao longo do dia, equipes da Polícia Militar atuarão em pontos estratégicos com abordagens a pessoas e veículos, no cumprimento de mandados de prisão e ações baseadas em inteligência. A operação visa retirar armas e drogas de circulação, além de desarticular grupos criminosos, fortalecendo a segurança em todo o estado.>