TRAGÉDIA

Motociclista morre ao colidir com poste em Feira de Santana

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Um jovem identificado como Eduardo Ribeiro de Lima, de 22 anos, morreu após um acidente grave registrado no bairro George Américo, em Feira de Santana. Eduardo estava a bordo de uma motocicleta quando bateu de frente com um poste próximo a um semáforo. >

A colisão foi forte e assustou quem estava na proximidades do acidente. Ainda assim, o jovem foi socorrido pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada com brevidade. Eduardo foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). No entanto, na unidade, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.>