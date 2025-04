ESPORTE

Orla de Salvador ganha nova pista de bicicross

Trecho está localizado em Pituaçu

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 11:56

Salvador ganha nova pista de bicicross na orla de Pituaçu e se torna principal hub da categoria no Nordeste Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou neste domingo (27) a nova pista de bicicross, que foi completamente requalificada, com investimento de R$3,5 milhões, na orla de Pituaçu. O novo equipamento esportivo posiciona a cidade como o principal hub no Nordeste da categoria, que é uma modalidade olímpica e tem baianos entre os destaques no país e no mundo, como Paola Reis e Jaldo Caribé, que recentemente foram campeões pan-americanos. >

A entrega da nova pista, que está localizada no trecho de orla que foi recentemente requalificado pela Prefeitura, contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, do secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Junior Magalhães, além de atletas, representantes da Confederação Brasileira de Ciclismo e outras autoridades municipais.>

A inauguração do equipamento ocorreu já com a realização de uma grande competição, a Copa Nordeste de BMX 2025, que reúne cerca de 200 atletas de toda a região. A pista tem estrutura para receber diversos eventos nacionais e internacionais, além de ser um local de treinamento para esportistas da categoria. >

“Aqui a Prefeitura investiu algo em torno de R$3,5 milhões para fazer uma excelente pista que agora está aí para toda a galera da bicicross utilizar e esperamos, com isso, revelar mais craques, mais campeões para representar a Bahia no Brasil e no mundo. Eu não tenho dúvidas que, se a gente já era uma referência, se já temos campeões mundiais e campeões brasileiros, vamos ter mais ainda a partir dessa grande pista que hoje está sendo entregue aqui, já com uma grande competição”, afirmou Bruno Reis. >

Antes da entrega da pista, o prefeito participou de outro grande evento realizado na capital baiana, a primeira edição da meia maratona Salvador 21k, que passa a fazer parte do calendário esportivo da cidade. Para ele, com esta série de ações promovidas pela Prefeitura, Salvador impulsiona o turismo e incentiva a prática esportiva. >

“Veja você, num final de semana como hoje, dois grandes eventos aqui nesse trecho da orla. A Salvador 21k, um evento que nós organizamos que tem milhares de visitantes e turistas, e aqui uma Copa Nordeste, também com muita gente de fora, lotando nossos hoteis, que vão aqui comprar nossos produtos típicos, vão estimular a nossa economia”, salientou o prefeito. >

O secretário Junior Magalhães pontuou que a pista foi implantada numa área de cerca de 6.500 metros quadrados e tem 345 metros de extensão. “O entorno ainda conta com urbanização em grama e iluminação pública específica e adequada para a prática noturna do esporte, de forma que competições possam ser realizadas na cidade, porque investir cada vez mais no esporte é a marca dessa gestão”, frisou. >

A requalificação da pista de bicicross foi conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). >

O atleta baiano Jaldo Caribé participou na inauguração e exaltou a estrutura da nova pista de bicicross. Ele é tricampeão pan-americano, tricampeão brasileiro e foi campeão mundial da categoria em 2022. Jaldo destacou que a pista tem uma grande importância no cenário soteropolitano e estadual, revelando talentos desde as décadas de 1980 e 1990. >

“E tem uma grande importância para o Projeto Pedal, que é uma iniciativa que chama as crianças, que traz essa gurizada, para trazer novas gerações para o esporte baiano, para o esporte nordestino e brasileiro. Enfim, se com as condições de treino e de pista que a gente tinha antes, que eram tão favoráveis, a gente conseguia trazer resultados, agora com um equipamento como esse com certeza vamos ter grandes feitos”, disse. >

Coordenador Projeto Pedal BMX e treinador da categoria, Leandro Gonçalves afirmou que a nova pista muda o cenário do bicicross do Nordeste do Brasil. “Nós temos atletas campeões mundiais, eu fui aos Jogos Olímpicos, nós temos projetos sociais, temos muitos atletas do Nordeste do Brasil, muitos talentos. E não tínhamos uma pista apta a preparação desses atletas amadores, iniciantes e atletas profissionais que despontam o Brasil e o mundo”, declarou. >

“Hoje aqui é a celebração de um sonho de criança, de um sonho de muitas famílias, que utilizam a bicicleta como meio de transporte, como lazer, como atividade física. Eu gostaria também de agradecer pela iluminação da pista, está fantástica, permitindo que as pessoas que trabalham, que estudam, possam praticar o esporte noturno, a atividade noturna”, acrescentou.>