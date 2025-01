PANE

Hóspedes e funcionários deixam Fera Palace Hotel após falha em rede elétrica

Unidade foi completamente evacuada após problema em transformador

Millena Marques

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:32

Fera Palace Hotel, no Centro Histórico de Salvador Crédito: Divulgação

O Fera Palace Hotel, localizado no Centro Histórico de Salvador, foi evacuado após a detecção de uma avaria na rede elétrica que abastece a unidade na tarde de quinta-feira (16).

Agentes do Corpo de Bombeiros e da Coelba estiveram no local. Em nota, o Fera Palace informou que a unidade foi completamente evacuada, seguindo os padrões de segurança. "Todos os hóspedes e funcionários deixaram o hotel de forma segura, enquanto o Corpo de Bombeiros e a Coelba foram acionados para reparar a avaria", diz trecho do comunicado.

A Coelba informou que o transformador interno do hotel estava danificado. "A Neoenergia Coelba comunicou a necessidade de reparo do transformador ao responsável técnico do hotel e aguarda a manutenção por parte da administração da unidade para restabelecer o fornecimento da localidade de maneira segura", diz, em nota.

A nota do Fera Palace Hotel, no entanto, diz que a energia foi restabelecida no início da noite. "Por questão de segurança, a energia foi restabelecida usando o gerador do hotel que dotado de infraestrutura para atender a ocorrências desse tipo", diz. O hotel também informou que os hóspedes foram reacomodados em outros hotéis. O retorno deles ao Fera está previsto para esta sexta-feira (17).